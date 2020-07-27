Троллейбусное движение открыли на Большом казанском кольце, строящемся по нацпроекту

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Движение троллейбуса по постоянной схеме открыли в рамках первого этапа строительства Большого казанского кольца, возводимого по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

На участке первого этапа Большого казанского кольца строят четырехполосную дорогу, которая будет соответствовать категории магистральной улицы, путепровод над Фермским шоссе и надземный пешеходный переход. Строительство первого этапа планируется завершить к 30 августа этого года.

"Полностью завершено устройство тротуаров. Выполнен монтаж остановочных павильонов на остановке "Улица Борисковская". Строители завершили устройство контактной сети троллейбуса и наружного освещения с подключением по постоянной схеме", - говорится в сообщении по итогам отчетной недели.

Строительство первого этапа началось в июле прошлого года на участке протяженностью 800 м от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковская. На стройке первого этапа на прошлой неделе были заняты 68 рабочих и 13 единиц техники.

Большое казанское кольцо - магистраль для пропуска и перераспределения транспортных подходов на подъезде к центру города. Проект реализуется с 2010 года. В 2020 году на строительство участка Большого казанского кольца по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" выделено федеральное финансирование в размере 490 млн рублей.