Цыбульский заявил, что власти Архангельской области не допустят срыва сроков нацпроектов

ТАСС, 27 июля. Власти Архангельской области рассчитывают, что в 2020 году не допустят срыва планов по выполнению нацроектов, который произошел в 2019 году, когда регион был вынужден вернуть в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей неиспользованных средств, выделенных на реализацию соответствующих программ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора региона по итогам рабочей поездки в Архангельскую область полпреда президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

В ходе совещания полпред отметил, что по итогам 2019 года Архангельская область из 13 млрд рублей, предусмотренных на реализацию нацпроектов, были фактически освоены всего порядка 8 млрд рублей. При этом, как подчеркнул Гуцан, 1,8 млрд рублей неосвоенных средств были возвращены в федеральный бюджет. А прошлогодние итоги работы областного правительства по нацпроектам оказались самыми низкими по всему СЗФО. Неисполненными оказались мероприятия по нацроектам "Образование", "Демография", "Комфортная городская среда".

"Могу сказать с полной ответственностью: 2020 год мы завершим с совершенно иными результатами и точно не допустим таких низких показателей, которые были в 2019 году. Я просто не могу допустить, чтобы Архангельская область, с учетом ее значимости и статуса в РФ, была аутсайдером в этом важнейшем направлении. Уверен, что все члены регионального правительства, люди, которые работают в органах исполнительной власти, эти подходы разделяют", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора региона Александра Цыбульского.

По данным пресс-службы, в текущем году на реализацию нацпроектов выделено "существенно больше средств", по сравнению с прошлым годом, - 18 млрд рублей. "Я убежден: все поставленные задачи руководством Архангельской области будут, безусловно, выполнены. Мне бы хотелось, чтобы это делалось не по долгу службы, а исходя из понимания необходимости и важности этого для жителей региона. А значит, необходимо работать в постоянном диалоге с людьми", - приводит пресс-служба слова полпреда.