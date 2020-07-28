Число волонтеров культуры в Приморье превысило 500 человек

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Число участников программы "Волонтеры победы" в Приморском крае за полгода увеличилось в два раза. В конце прошлого года добровольцев, помогавших организовывать и проводить масштабные мероприятия, выставки и онлайн-проекты, было около 250, сейчас их уже 522, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В Приморском крае 522 человека стали "волонтерами культуры". Волонтеры безвозмездно помогают учреждениям проводить масштабные мероприятия, занимаются просветительской деятельностью, принимают участие в проведении выставок, онлайн-проектов", - сказал собеседник агентства.

Добровольцы, например, будут помогать в проведении фестиваля-конкурса декоративно-прикладного искусства "Грани творчества", который запланирован во Владивостоке на 29-30 августа. Участниками мероприятия станут около 30 волонтеров.

В этом году добровольные помощники успели поработать и на фестивале классической музыки "Дальневосточная весна", масленичных гуляниях, на XVIII краевом хореографическом конкурсе и других культурных событиях.

"Для нас важно, чтобы достижения и важные для жизни Приморья дела, совершенные волонтерами, были отмечены по заслугам, и поэтому в этом году планируется награждение самых активных и целеустремленных волонтеров на ежегодном концерте победителей "Лучшие из лучших", - добавили в региональном правительстве.

Программа "Волонтеры культуры" является составной частью нацпроекта "Культура", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Основная задача проекта - увеличение числа людей, вовлеченных в культурную деятельность.