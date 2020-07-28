Фонд развития Соловков выделит средства на вертолетную площадку и амбулаторию в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Вертолетную площадку для санитарной авиации в Кемской центральной районной больнице, а также врачебную амбулаторию в поселке Рабочеостровск на севере Карелии построят при поддержке Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. На эти цели Фонд выделил около 11 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"Фонд выделил около 6 млн рублей на вертолетную площадку санавиации, и 5 млн рублей на строительство амбулатории в Рабочеостровске", - сказал собеседник агентства.

Появление двух новых объектов здравоохранения в регионе запланировано в соответствии с национальной целью по увеличению продолжительности жизни в России, в том числе за счет повышения качества медицины и ее доступности для людей. Всего в 2020 году власти Карелии направят почти 1,3 млрд рублей по линии нацпроекта "Здравоохранение", которые пойдут на материально-техническое развитие учреждений и расширение их диагностических возможностей.

Качество медицинского обслуживания в Кемском районе Карелии важно в том числе и для развития туризма в этой местности, так как именно от берегов Рабочеостровска уходят большинство туристических судов в сторону Соловецкого архипелага. Расширение числа площадок для санитарной авиации позволит приблизить возможности республиканских медицинских центров на севере региона.

"Учитывая наши расстояния, сложно представить качественную медицинскую помощь без поддержки санитарной авиации. На сегодня с ее помощью уже эвакуирован 221 человек. В текущем году на эти цели предусмотрено 114,7 млн рублей, также зарезервированы дополнительные средства. В будущем году планируем направить более 130 млн рублей", - добавили в региональном ведомстве.

В программу развития Соловецкого архипелага попали два района Карелии - Кемский и Беломорский. Они связаны с историей архипелага, кроме того, через эти территории проходит самый популярный путь на Соловки.