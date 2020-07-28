Проект "Порт Лиинахамари" Мурманской области могут включить в новый нацпроект по туризму

МУРМАНСК, 28 июля. /ТАСС/. Проект по созданию туристического кластера "Порт Лиинахамари" в Мурманской области может быть включен в новый национальный проект по туризму, который разрабатывается в правительстве РФ. Об этом сообщила заместитель губернатора области Ольга Кузнецова на рабочем совещании по вопросам реализации инвестиционного проекта "Порт Лиинахамари" в правительстве региона.

"Основная задача у нас - расширение территории опережающего развития Мурманской области "Столица Арктики", в которую должен войти проект по созданию туристического кластера в поселке Лиинахамари. <…> Данный проект важен не только для Мурманской области, мы надеемся, что он войдет в разрабатываемый сейчас национальный проект по развитию туризма РФ и станет одним из якорных и крупных туристических проектов на карте России", - сказала Кузнецова.

По словам замгубернатора, проект "Порт Лиинахамари" предусматривает не только развитие природного и экологического туризма, но и создание необходимой инфраструктуры для захода круизных судов, яхт, для развития дайвинга, морской рыбалки и других видов туризма, которые уже сейчас активно развиваются на Кольском полуострове.

Новый национальный проект в сфере туризма и гостеприимства разрабатывается по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, он уже получил одобрение президента страны Владимира Путина, осенью проект должны представить для рассмотрения.

Резидентом ТОР с проектом создания туристического кластера в Печенгском районе Мурманской области готовится стать ООО "Порт Лиинахамари" (дочернее общество ПАО "ГМК Норильский никель"). Компания рассчитывает создать курорт мирового уровня по аналогии с "Розой Хутор", который сможет принимать круизные суда в порту Лиинахамари. Общий объем капиталовложений планировался в размере более 14 млрд рублей.