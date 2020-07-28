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Участок региональной трассы в Вологодской области отремонтируют на год раньше срока

В порядок приведут 40 км трассы

ВОЛОГДА, 28 июля. /ТАСС/. Региональную автодорогу Сокол - Харовск - Вожега, соединяющую три района Вологодской области и ведущую в Архангельскую область, отремонтируют в 2020 году, вместо запланированного ранее 2021 года. В порядок приведут 40 км трассы, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня работы ведутся на дороге Сокол - Харовск - Вожега. В мае я посетил эту дорогу, отреагировав на многочисленные просьбы жителей трех районов - Сокольского, Харовского и Вожегодского. Чтобы отремонтировать дорогу в Сокольском районе, мы перенесли дополнительно 330 млн рублей на ее ремонт [с 2021 года], и в этом году вся дорога от Сокола до границы с Харовским районом будет отремонтирована. На эти цели будет выделено более 500 млн рублей", - сообщил губернатор в видеоролике, который выложил на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, к ноябрю 2021 года дорога будет отремонтирована на территории Харовского и Вожегодского районов. На эти цели выделено почти 1,2 млрд рублей. "Все дорожные работы идут по плану с отличным качеством", - добавил руководитель региона.

Как сообщал в июле начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев, ремонт трассы начали в прошлом году, отремонтировав наиболее разрушенный участок в 4,3 км на границе Сокольского и Харовского районов. В этом году отремонтируют все 40 км дороги в Сокольском районе, планируемые на 2021 год работы перенесены на этот год. Чтобы успеть в срок, дорожники укладывают по 1,5 - 2 тыс. тонн асфальта в сутки. 16 июля правительство РФ утвердило выделение Вологодской области дополнительно 508 млн рублей на исполнение нацпроекта, часть средств направлена на эту трассу.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тысяч км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального. В рамках нацпроекта планируется отремонтировать почти две тысячи км трасс с 2019 по 2024 годы, на это будет выделено более 38 млрд рублей. В результате доля региональных дорог, соответствующих нормативам, составит к 2024 году 40,6%, в Вологде и Череповце - более 80%. Дорога Сокол - Харовск - Вожега соединяет три муниципалитета с населением почти 80 тыс. человек. Трасса позволяет также добраться до Коноши и Няньдомы Архангельской области, сократив почти 100 км пути в этом направлении по сравнению с трассой М-8 "Холмогоры" (Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск), даже несмотря на то, что часть пути - это грунтовка.

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РоссияВологодская область
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