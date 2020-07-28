Чиновники собрали около 300 кг мусора на берегу реки в КЧР в рамках акции "Вода России"

ЧЕРКЕССК, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии в рамках акции "Вода России" провели уборку на береговой линии реки Кубань, участники акции за один день собрали около 300 кг мусора, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"В поддержку инициативы общественной организации "КЧР-территория жизни" сегодня около 30 сотрудников министерства провели уборку на берегу реки Кубань в районе моста в ауле Псыж, где часто любят отдыхать жители республики", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что сотрудники собрали около 300 кг мусора. Ранее министерство совместно с добровольцами уже провело две акции по очистке берегов водоемов - на берегу реки Кубань около Дуутского моста и в районе Индышского нарзана. Работы были проведены в рамках всероссийской акции "Вода России".

"Цель таких мероприятий - помочь природе сохранить свою чистоту и красоту, чтобы мы могли продолжать любоваться ее прекрасными пейзажами", - отметила сотрудница министерства.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.