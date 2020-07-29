В восьми учебных заведениях Чукотки по нацпроекту откроются "Точки роста"

ТАСС, 29 июля. Центры образования цифрового и гуманитарного профилей - так называемые "Точки роста", которые открываются по всей стране в рамках нацпроекта "Образования", появятся в восьми учебных заведениях Чукотки в этом году. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента образования и науки округа Андрей Боленков.

На выделенные для создания "Точек роста" федеральные средства в школах, в которых открываются такие центры, обновляется материально-техническая база, что позволяет по-новому подходить к обучению детей по таким предметам, как технология, информатика, Основы безопасности жизнедеятельности.

"В этом году "Точки роста" откроются в школах Анадыря, Билибино, Певека, Угольных Копей, Эгвекинота, Провидения, Лаврентия, а также в Чукотском окружном профильном лицее. Сейчас идет подготовка помещений для будущих занятий, мы ждем оборудование. К 1 сентября оно прийти не успеет - у нас навигация открылась только в июне, но к концу года центры заработают", - сказал Боленков.

Он добавил, что в настоящий момент завершается ремонт помещений для центров образования и повышение квалификации преподавателей. На занятиях в "Точках роста" учащиеся получат навыки оказания первой медицинской помощи с использованием современных тренажеров-манекенов, 3D-моделирования, компьютерного черчения, а также применения технологий цифрового пространства. Проект практически полностью финансируется из средств федерального бюджета.

Нацпроект "Образование" разработали по поручению президента России Владимира Путина и спланировали на период с 2019 года по 2024 год. В результате реализации проекта обеспечат глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. На Чукотке в этом году в рамках нацпроекта запланировали покупку оборудования для цифровой образовательной среды для всех школ и профессиональных организаций округа, строительство новой школы и детского сада, приобретение оборудования для организации "доступной среды" для трех образовательных учреждений ЧАО.