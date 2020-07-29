Ростовская область с начала года увеличила экспорт товаров почти на 13%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Объем экспорта товаров из Ростовской области с начала года составил почти 8,3 млн т на сумму более $2,357 млрд. Об этом в среду сообщили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, отметив, что рост экспорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил почти 13%.

"По предварительным данным Федеральной таможенной службы России, по состоянию на 12 июля 2020 года объем экспорта из Ростовской области составил 8 280,6 тыс. т на сумму $2 357,8 млн. Рост экспорта по отношению к аналогичному периоду 2019 года составил 12,7%", - сказали в министерстве.

Наибольший рост в структуре экспорта дало подсолнечное масло - с начала года из региона экспортировано этой продукции на $660,6 млн, рост составил 44,6%, отметили в министерстве. Также увеличение экспорта фиксируется по пшенице ($954,2 млн, рост 0,9%) и отрубям ($57,4 млн, рост 2,3%).

Основными импортерами продукции из Ростовской области в 2020 году стали Бангладеш, Вьетнам, Египет, Индия, Италия, Китай, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Судан, Турция, Узбекистан и Украина.

Согласно данным на сайте правительства Ростовской области, внешнеторговый оборот региона по итогам 2019 года составил $11 млрд 122 млн, в том числе экспорт - $8 млрд 257 млн, импорт - $2 млрд 865 млн. По итогам прошлого года сложилось положительное сальдо торгового баланса в размере $5 млрд 392 млн. Ростовская область занимает восьмое место в стране по объемам экспорта и пятое место по объемам несырьевого неэнергетического экспорта.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.