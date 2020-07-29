Утверждена новая территориальная схема обращения с отходами в Республике Крым

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новая территориальная схема обращения с отходами, предусматривающая, в частности, создание трех современных экотехнопарков мощностью более 1 млн тонн в год, утверждена в Республике Крым. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Российского экологического оператора" (РЭО).

"РЭО совместно с правительством Крыма разработал новую территориальную схему обращения с отходами республики. При разработке концепции специалисты базировались на сохранении уникальных природно-климатических условий полуострова за счет использования передовых технологий", - говорится в сообщении.

В рамках территориальной схемы предлагается создание трех современных экотехнопарков в Сакском, Белогорском и Ленинском районах. Совокупная мощность объектов составит более миллиона тонн в год, что с учетом имеющейся инфраструктуры позволит обрабатывать 100% бытовых отходов.

"Все объекты будут оснащены линиями компостирования, что позволит выйти на высокий уровень утилизации отходов. Таким образом, уже к 2022 году Республика Крым сможет отказаться от использования существующих устаревших полигонов, которые ухудшают туристическую привлекательность региона", - уточнили в компании.

Как ранее сообщал ТАСС, территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство к 2024 году 10 мусороперегрузочных станций с системой сортировки и двух автоматизированных мусоросортировочных комплексов.

В 2020 году в рамках национального проекта "Экология" в Республике Крым реализуется 5 региональных проектов. К 2024 году планируется обеспечить долю отходов, направленных на обработку, до 60% и долю отходов, направленных на утилизацию, до 36%.