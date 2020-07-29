Реконструкция водопроводов позволит обеспечить 500 тыс. жителей Прикамья чистой водой

ПЕРМЬ, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ в рамках реализации проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология") выделит Пермскому краю 2 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию систем водоподготовки и реконструкцию водопроводов. Это позволит обеспечить чистой питьевой водой почти полмиллиона человек, проживающих в регионе. Об этом в среду в своем аккаунте Instagram написал временно исполняющий обязанности губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

"11 населенных пунктов края станут участниками проекта "Чистая вода". По проекту получим из федерального бюджета 2 млрд рублей на масштабную модернизацию систем водоподготовки и реконструкцию водопроводов. Эти работы обеспечат почти полмиллиона жителей края чистой питьевой водой и помогут решить старые коммунальные проблемы в территориях", - сообщил он.

Как уточняется на сайте краевого правительства, эта сумма рассчитана на период до 2024 года. Модернизация системы водоподготовки и городских водопроводов пройдет в Кизеле, Чусовом, Гремячинске, Александровске, Кунгуре, Лысьве и других территориях Пермского края.

Проект "Чистая вода" нацпроекта "Экология" реализуется в Пермском крае с 2019 года. На сегодняшний день уже запущен в работу новый водовод протяженностью более 4 км по улице Кировоградской в Перми, он повысил надежность водоснабжения микрорайона Закамск и города Краснокамска, также теперь Краснокамск обеспечен питьевой водой от Чусовских очистных сооружений (ЧОС).