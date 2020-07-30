Россельхознадзор: экспорт сои из Приамурья сохранил объем в условиях пандемии

ТАСС, 30 июля. Экспорт основных сельскохозяйственных культур из Амурской области - сои и соевого шпорта - за полгода сохранился практически на уровне 2019 года, несмотря на трудности, связанные с ограничительными мероприятиями из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в четверг региональное управление Россельхознадзора.

"Приамурье по-прежнему занимает лидирующие позиции по экспорту сои и соевого шрота. Основным покупателем является Китай, однако продукция экспортируется и в ряд других стран - Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Японию, Узбекистан. За истекший период 2020 года в эти страны отгружено более 200 тыс. тонн сои, 15 тыс. тонн соевого шрота, 0,5 тыс. тонн рапса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе управления, объемы экспорта сохранились примерно на уровне 2019 года. В прошлом году экспорт сои за тот же период составил около 230 тыс. тонн, по рапсу - 1,3 тыс. тонн. На втором месте по объему экспорта в прошлом году за этот период была пшеница - 14,6 тыс. тонн. По словам специалистов Россельхознадзора, такое изменение связано с меняющейся по годам урожайностью разных культур.

По словам руководителя управления Россельхознадзора по Амурской области Яны Любченковой, с 1 декабря 2020 года вывоз зерна и продуктов его переработки в КНР смогут осуществлять только те предприятия, которые внесены в Реестр экспортеров информационной системы "Цербер" и одобрены КНР.

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои. Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство сои в два раза - до 2,2 млн т.

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров. В июне президент РФ Владимир Путин поручил увеличить финансирование этого нацпроекта на 1 млрд рублей.