В Туве началось строительство агропромышленного парка за 660 млн рублей

ТАСС, 30 июля. Строительство первого агропромышленного парка "АгроТыва" началось в Кызыле. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Тувы.

"Мы уже приступили к его строительству. Агропарк предназначен для предпринимателей, которые намерены создать сельхозпереработку. Не менее 200 производств можно будет разместить. Обязательно постараемся сделать здесь тепличную площадку", - привели в пресс-службе слова главы Тувы Шолбана Кара-оола.

Общая стоимость агропарка составит 658,5 млн рублей. Его планируется построить в течение ближайших трех лет по национальному проекту по поддержке малого и среднего предпринимательства. Доля софинансирования из республиканского бюджета не превысит 1%.

Агропромышленный парк займет территорию в 9,5 га в городе. Здесь будут предоставлять помещения предприятиям пищевой промышленности, специализирующимся на мясопереработке, рыбопереработке, овощепереработке и переработке дикоросов. Резиденты агропромышленного парка смогут получить различные меры поддержки и услуги региональных институтов развития малого и среднего предпринимательства.

Сельское хозяйство, в частности скотоводство, в Туве - одна из основных отраслей в АПК, многие жители республики занимаются традиционным ведением хозяйства - отгонно-пастбищным животноводством. В Туве поголовье овец превышает 1,3 млн голов. Для развития отрасли в республике реализуются проекты по созданию перерабатывающих сельхозпродукцию производств.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" направлен на всестороннее улучшение предпринимательского климата в России. В его структуру входят пять федеральных проектов: "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", а также "Популяризация предпринимательства". Это позволит увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.