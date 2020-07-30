В Якутии к 2024 году появится единая информационная система здравоохранения

ЯКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Единая информационная система здравоохранения появится в Якутии до конца 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщили в четверг ТАСС в региональном Минздраве.

С 2019 года в Республике Саха (Якутия) стартовал федеральный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)".

В министерстве пояснили, что этот проект направлен на повышение эффективности функционирования системы здравоохранения за счет внедрения цифровых технологий и платформенных решений. "Это обеспечит цифровую трансформацию и повышение эффективности функционирования отрасли на всех уровнях, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, до 2021 года поэтапно должны быть поставлены недостающие информационно-коммуникационные мощности в те учреждения, где имеется нехватка компьютерного оборудования. "Лечащему врачу должна быть доступна полноценная электронная медицинская карта, содержащая сведения о результатах обращения пациента во всех медицинских организациях, о проведенных исследованиях, заключениях и назначениях специалистов. Также должна быть возможность доступа к медицинским изображениям (МРТ, КТ, УЗИ, рентген и другие), хранящимся в централизованных архивах", - добавили в министерстве.

Нацпроект "Здравоохранение", в рамках которого запускается система, рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".