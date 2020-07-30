Спортивная база у подножия действующего вулкана появится на Камчатке в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Строительство спортивно-тренировочного центра у подножия Авачинского вулкана на Камчатке завершится в ноябре 2020 года. Работы ведутся по нацпроекту "Демография", сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

Снег на камчатских вулканах лежит даже в августе, поэтому у спортсменов есть уникальная возможность отрабатывать мастерство на естественном покрове. Тренироваться на Камчатке могут сборные России по горным лыжам, сноуборду, фристайлу, а в перспективе - и ски-альпинизму, биатлону, лыжным гонкам. Первый круглогодичный спортивно-тренировочный центр по зимним видам спорта будет располагаться в нижней части снежника Авачинского вулкана на высоте 800 м над уровнем моря.

"Завершен монтаж металлоконструкций на двух зданиях для спортсменов, рассчитанных на 60 мест. Ведется монтаж фасадных элементов, в будущем на них будут крепиться облицовочные материалы. Кроме того, началось возведение административного здания со столовой. На данный момент объект готов на 32-33%. Спортивно-тренировочный центр планируют сдать к концу ноября этого года", - приводятся в сообщении слова врио министра спорта региона Константина Хмелевского.

Уточняется, что строительство тренировочной базы идет по региональному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".

Проект предусматривает помещения для размещения спортсменов, административное здание со столовой, спортивная площадка, а также помещения для хранения специальной техники и бытовые помещения. Вместимость тренировочного центра - 60 человек. В непосредственной близости от планируемого места размещения спортсменов расположены горнолыжные трассы. Их протяженность - от 300 до 2 000 м.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".