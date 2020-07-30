Новый спорткомплекс появится на Камчатке в 2021 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 июля. /ТАСС/. Сроки строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в крупном районе Петропавловска-Камчатского, которые сдвинулись из-за пандемии, вернутся в график осенью 2020 года, а уже в 2021 году объект будет сдан. Работы по возведению спорткомплекса ведутся по нацпроекту "Демография", сообщается в четверг на сайте краевого правительства.

В Ленинском районе краевой столицы Камчатки крупных спортивных объектов нет: ближайший физкультурно-оздоровительный комплекс расположен в 20 км. В новом ФОКе, строительство которого ведется с 2019 года, будут работать два бассейна, универсальный зал для игровых видов спорта с трибуной на 550 мест, залы с тренажерами и для занятий аэробикой и боксом.

"Во втором квартале этого года были небольшие проблемы, связанные с темпами строительства. Они вызваны, прежде всего, ограничением притока рабочей силы в Камчатский край из других регионов. В последнее время на объект удалось вернуть 35 специалистов, кроме того, в августе генеральный подрядчик усилит объект почти на 70 человек из числа камчатских специалистов. На данный момент техническая готовность объекта составляет 37%. Планируемая дата сдачи объекта в эксплуатацию - октябрь 2021 года", - говорится в сообщении.

На улице вокруг ФОКа планируется обустроить спортивные площадки с тренажерами, а также универсальную площадку для игры в баскетбол, мини-футбол и другие игры. В зимнее время эта площадка будет использоваться как ледовый каток. Все уличные спортивные объекты для посетителей будут бесплатными.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".