Власти Сахалинской области выделили 120 млн рублей на обустройство школьных столовых

ТАСС, 30 июля. Власти Сахалинской области выделили 120 млн рублей из регионального и муниципальных бюджетов на обустройство школьных столовых и покупку оборудования в пищеблоки. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Особое внимание уделяют пищеблокам. В 2020 году на приобретение технологического оборудования и подготовку кухонных и столовых зон направлено 120 млн рублей из областного и местных бюджетов. На обеспечение учащихся горячим питанием предусмотрено более 605 млн рублей", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве образования отметили, что в этом году введены дополнительные требования к готовности учреждений, связанные с рекомендациями Роспотребнадзора. В образовательные организации закупают средства индивидуальной защиты, бесконтактные термометры, рециркуляторы и дезинфицирующие средства.

Всего на подготовку детских садов, школ, учреждений среднего профессионального образования в этом году выделили более 1,4 млрд рублей. На эти средства модернизируют учебную базу, проводят капитальные ремонты зданий, благоустраивают прилегающие к школам территории, закупают современное оборудование и учебники. Работы ведутся по нацпроекту "Образование".

Готовыми к новому учебному году уже признаны 80 из 386 образовательных учреждений. Ремонт и благоустройство на всех объектах должны завершиться до 15 августа.

Нацпроект "Образование" был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.