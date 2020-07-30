В Нижегородской области 76% дорог в городских агломерациях соответствуют нормативам

ТАСС, 30 июля. Доля дорог в городских агломерациях Нижегородской области, которые находятся в нормативном состоянии, составила 76% по итогам 2019 года, благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом о деятельности перед депутатами заксобрания региона.

"По итогам 2019 года доля дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии увеличена до 76%. Проведена большая работа - отремонтировано более 828 километров автодорог, что эквивалентно расстоянию от Нижнего Новгорода до Москвы и обратно. Это очень важная статья затрат, и в 2019 году ее финансирование из областного бюджета было увеличено в два раза", - отметил Никитин.

Он добавил, что в 2020 году в рамках нацпроекта началось строительство транспортной развязки в Ольгине, продолжается строительство дороги автомобильной дороги Нижний Новгород - Шахунья - Киров на участке Неклюдово - Золотово. Также в этом году начинается реализация проекта реконструкции дороги на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, общая стоимость проекта составляет 4,56 млрд рублей.

В 2020 году в рамках нацпроекта будет отремонтировано 195 участков дорог протяженностью более 880 км.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" является развитием одноименного приоритетного проекта, начавшегося в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.