Власти Ленобласти вдвое увеличили субсидии на экспортную поддержку бизнеса в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области до 30 млн рублей увеличили размер субсидий на поддержку малых и средних предприятий (МСП) в сфере вывода продукции на рынки других стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Один из эффективных инструментов [поддержки экспорта] - предоставление субсидии на компенсацию транспортных и логистических затрат экспортерам. Затраты на логистику могут составлять до 40% в стоимости готового товара, высокие транспортные издержки препятствуют выходу на экспорт небольших компаний. <…> Размеры субсидий, предоставляемых компаниям, и бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию этого мероприятия, в 2020 году увеличены в два раза - до 30 млн рублей", - отметил представитель пресс-службы.

В 2019 году объем субсидий составил 15 млн рублей, средства получили 17 местных предприятий-экспортеров. В первом полугодии эту меру поддержки уже получили 19 предприятий.

В прошлом году при содействии Центра поддержки экспорта Ленинградской области на внешние рынки выведено 60 предприятий - субъектов МСП Ленинградской области. В 2020 году центр планирует вывести еще 60 малых и средних компаний на международные рынки, но при существенном расширении географии поставок и увеличении доли "новичков" среди экспортеров. "Первые шаги по достижению поставленной цели уже сделаны, среди новых стран для экспорта продукции из Ленинградской области можно выделить: Республику Того (поставка сапропеля), заморские регионы Франции, такие как остров Реюньон и Гваделупа (лесопиломатериалы), Фарерские острова - автономный регион Дании (комбикорма для рыб)", - отметил собеседник.

Всего предприятия Ленинградской области в 2019 году экспортировали свою продукцию в 138 стран. Основные из них: Китай, Нидерланды, Финляндия, США, Швеция.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов. Согласно паспорту проекта, объем экспорта фармацевтической и косметической продукции в 2024 году должен достичь $4 млрд (базовое значение 2019 года - $1,4 млрд).