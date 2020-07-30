Строительство мостового перехода через реку Самару завершат к 2023 году

ТАСС, 30 июля. Возведение мостового перехода через реку на въезде в Самару планируется начать в конце августа. Ожидается, что реализация проекта существенно разгрузит въезд областной центр и обеспечит автомобилистам выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

"Новый мостовой переход через реку Самару - не просто инфраструктурный объект, это комплекс современных дорог и развязок, который полностью меняет дорожную обстановку окончательный этап строительства мостового перехода через реку Самару должен завершиться к началу 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Уточняется, что движение по некоторым отрезкам уже открыто для автомобилистов, но после завершения всех работ объект заработает в полную силу.

"Серьезная и масштабная работа сейчас ведется в рамках второго этапа, включающего строительство путепровода через железную дорогу, транспортной развязки. Работы на участке протяженностью 7,8 км ведутся в рамках национального проекта. По завершении работ дорога обеспечит выход на федеральные трассы в направлении Оренбурга и Казахстана, региональную автодорогу Самара-Волгоград, а также повысит транспортную доступность Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска", - отмечается в сообщении.

По данным правительства региона, не исключено, что объект сдадут раньше намеченного срока, но для этого "нужно увеличить финансирование". "Мы будем отстаивать позицию, чтобы дополнительное финансирование из федерального бюджета на этот объект было выделено уже в текущем году. Это непростая задача, поскольку тот урон, который понесла экономика в связи с ограничительными мерами, конечно, сказывается и на доходах бюджета как Самарской области, так и федерального. Тем не менее, мы рассчитываем, что наша работа позволит нам доказать необходимость дополнительного выделения средств уже в текущем году", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.