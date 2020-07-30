В Ненецком АО построят новый интернат для престарелых

ТАСС, 30 июля. В Нарьян-Маре в Ненецком автономном округе (НАО) построят дом-интернат для престарелых, в четверг сообщила пресс-служба администрации региона.

"[Объявлен] электронный аукцион на выполнение работ по разработке проектной документации для строительства объекта "Дом-интернат для престарелых" в г. Нарьян-Мар. Новое здание социального учреждения будет построено в Нарьян-Маре в рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Победителя аукциона определят 10 августа, срок исполнения работ, согласно условиям контракта - не позднее 17 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

На строительство нового здания дома-интерната для престарелых и инвалидов на 2021-22 годы Ненецкому округу в рамках софинасирования из федерального бюджета будет выделено 315 млн рублей, еще 35 млн будет направлено из окружного бюджета. Дом-интернат будет размещаться в пяти двухэтажных корпусах, соединенных переходами, с цокольным этажом и стеклянными лоджиями. Здесь будут расположены служебные помещения, комнаты для приема гостей, прачечная, спортзал, душевые. При проектировке будет необходимо предусмотреть помещения лечебно-трудовых мастерских, пищеблок, помещения для медобслуживания, бытовых нужд, религиозных обрядов, культурно-массовых мероприятий и приемно-карантинное отделение.

В настоящее время в единственном в НАО Пустозерском доме-интернате для престарелых и инвалидов постоянно проживает порядка 90 жителей округа, нуждающихся в уходе и наблюдении. Он находится в приспособленном трехэтажном кирпичном здании без лифтов. Здание лишь частично приспособлено для проживания инвалидов и маломобильных групп населения.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".