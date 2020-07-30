Три колледжа в Карелии получат 38,5 млн рублей на создание 12 мастерских WorldSkills

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июля. /ТАСС/. Сортавальский, медицинский и педагогический колледжи Карелии получат из федерального бюджета более 38,5 млн рублей на создание 12 мастерских по стандартам WorldSkills в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве образования республики.

"Три колледжа Республики Карелия вошли в перечень победителей конкурсного отбора на предоставление в 2021 году федеральных грантов. Сортавальский колледж, педагогический колледж и медицинский колледж получат более 38,5 млн рублей", - рассказали в Минобразования Карелии.

В каждом из учебных заведений через год появятся четыре новых мастерских. В Петрозаводском базовом медицинском колледже откроются современные площадки по направлениям "Младшая медсестра по уходу за больными", "Фармация", "Лечебное дело" и "Лабораторная диагностика". На базе педколледжа начнут работу мастерские "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Физическая культура и спорт", а также "Социальная работа". В Сортавальском колледже, занимающемся в том числе подготовкой специалистов для сельского хозяйства, создадут мастерские в сфере эксплуатации сельхозтехники, ветеринарии, сельскохозяйственных биотехнологий и агрономии.

На полученные деньги колледжи смогут закупить оборудование и современную технику. Что касается ремонта помещений, то он будет проводиться на условиях софинансирования: часть затрат покроют собственные внебюджетные средства образовательных учреждений, еще часть суммы заложена в бюджете республики. "Сортавальский колледж получит 2,6 млн рублей из бюджета Карелии, педагогический колледж - 900 тыс. рублей, медицинский колледж - 1,2 млн рублей", - добавила собеседница агентства.

В сентябре 2020 года в Петрозаводске пройдет официальное открытие первых пяти мастерских, созданных в ходе реализации национального проекта "Образование" в Карелии. В 2019 году Петрозаводский автотранспортный техникум получил 29,8 млн рублей на создание площадок по стандартам WorldSkills.