Любимова: в регионах в 2020 году откроют еще 62 библиотеки по нацпроекту "Культура"

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Модельные библиотеки, которые создаются в регионах России в рамках национального проекта "Культура", пользуются популярностью у молодежи, в 2020 году на этот проект выделят дополнительно 410 млн рублей. Это позволит увеличить число создаваемых библиотек примерно в 1,5 раза, сообщила в четверг журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Знаю, что в регионах с огромным интересом молодежь относится к модельным библиотекам. Ведь они выглядят очень стильно и современно. К тому же, есть возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом, получить дополнительную информацию или просто посидеть в тишине", - отметила министр культуры.

Она сообщила, что в 2020 году на создание библиотек из федерального бюджета дополнительно выделено 410 млн рублей. Конкурсный отбор прошли еще 62 библиотеки для 34 субъектов РФ. Таким образом, всего в этом году появятся 172 модельные муниципальные библиотеки в 66 субъектах страны. В том числе на Крымском полуострове в 2020 году откроются еще три модельных библиотеки.

По словам министра, всего за 2019-2020 годы на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ из бюджета выделено около 2 млрд рублей.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".