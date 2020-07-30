Два колледжа в Удмуртии откроют мастерские на гранты от Минпросвещения

ИЖЕВСК, 30 июля. /ТАСС/. Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж и Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Феодоры Пушиной откроют мастерские по нескольким компетенциям благодаря грантам от Минпросвещения России. Об этом сообщается на сайте главы и правительства региона.

"Средства гранта в размере 20 млн рублей пойдут на обеспечение материально-технической базы учебных заведений в соответствии с современными требованиями федерального проекта "Молодые профессионалы", - говорится в сообщении.

Так, в социально-педагогическом колледже оборудуют мастерские по компетенциям "Дошкольное воспитание", "Преподавание в младших классах", "Социальная работа" и "Физическая культура, спорт и фитнес". На работы направят 11 млн рублей. В медицинском коллеже появятся мастерские по таким направлениям, как "Лабораторный анализ", "Лечебное дело", "Медицинский и социальный уход" и "Фармацевтика".

По данным правительства Удмуртии, от республики в этом году в грантовом конкурсе участвовали 20 организаций среднего профессионального образования. Этой осенью планируется открытие новых мастерских в Ижевском строительном техникуме, Асановском аграрно-техническом техникуме, Увинском профессиональном колледже, Можгинском агропромышленном колледже и Сарапульском педагогическом колледже.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Целью федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) является в том числе модернизация сферы профессионального образования: внедрение во все учебные заведения этого уровня новых, ориентированных на практическую деятельность образовательных программ.