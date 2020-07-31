На Колыме сделают прививки от гриппа в первую очередь жителям из групп риска

ТАСС, 31 июля. Прививочная кампания против гриппа в Магаданской области начнется с 1 сентября, в первую очередь специалисты планируют провести вакцинацию людей из групп риска. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В Минздраве уже идет подготовка к иммунизации населения против гриппа. По уточненному плану в первую очередь необходимо привить колымчан из групп риска: старше 60 лет - 18 744 человека; страдающих хроническими заболеваниями - 9 298 человек; детей в организованных коллективах - 22 185 человек; лиц профессионального риска - медработников, педагогические кадры, работников коммунально-бытовых предприятий - 19 117 человек. Прочий контингент, в том числе призывников и студентов - 15 256 человек", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Иван Горбачев сообщил, что в августе бригады вакцинаторов будут сформированы. "В каждой медицинской организации [будут] определены места для размещения мобильных комплексов для проведения иммунизации всех желающих. В рамках подготовки к началу учебного процесса в августе запланирован мониторинг готовности школьных медицинских пунктов. К 1 сентября штатные сотрудники детских учреждений приступят к работе", - сказал Горбачев.

В Минздраве отметили, что возможен рост числа зараженных коронавирусом на фоне осеннего периода заболевания ОРВИ. В первую очередь это связано с работой учебных заведений, а также с возвращением колымчан из отпусков.

Вакцинация населения выполняет задачи национального проекта "Здравоохранение".