Строительство новой дороги до синхротрона "СКИФ" в Новосибирске начнется в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Строительство новой дороги, которая свяжет Новосибирск и наукоград Кольцово, где будет располагаться ускорительный комплекс "Сибирский кольцевой источник фотонов" ("СКИФ"), начнется в следующем году. Также реконструируют трассу, связывающую Кольцово с новосибирским Академгородком, где располагается большинство институтов СО РАН, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Строительство автомобильной дороги, которая сможет связать наукоград Кольцово с Первомайским районом Новосибирска, запланировано на 2021 год. На данный момент проектно-сметная документация находится в разработке. Завершение строительства дороги запланировано на 2022 год", - сообщили в пресс-службе.

В Минтрансе также добавили, что будет проведена реконструкция трассы, по которой автомобилисты смогут проехать в новосибирский Академгородок, расположенный в 10 км от Кольцово и в 30 км к югу от Новосибирска, не заезжая в сам наукоград. "Завершение разработки проектной документации на реконструкцию данной автомобильной дороги и получение положительного заключения государственной экспертизы планируется в 2020 году. Предполагаемая протяженность дороги - 5,5 км", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал ранее мэр Кольцово Николай Красников, для размещения всех специалистов, работающих на установке, рядом с ЦКП расположится полноценный "скифовский" городок, где будет находиться развитая спортивная и социальная инфраструктура, а также удобные въезды. Городок разместится на пересечении трех дорог, одна из которых будет связывать Кольцово с Академгородком, где размещены большинство институтов СО РАН, а вторая позволит разгрузить выезд из наукограда и свяжет Кольцово с Новосибирском. Кроме этого, рядом с ускорительным комплексом планируется построить гостиничный комплекс для зарубежных специалистов, приезжающих в наукоград Кольцово для работы в центре вирусологии "Вектор" и в Центре коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов".

Нацпроектом "Наука" предусмотрено создание к 2024 году установок класса "мегасайенс" (название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в нацпроекте "Наука"). В их числе "СКИФ". Он будет включать не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта намечен на конец 2023 года, ориентировочная стоимость - 37,1 млрд рублей.

Создание ЦКП "СКИФ" ведется в рамках национального проекта "Наука" под руководством Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно нацпроекту, синхротрон и сопутствующую инфраструктуру планируется создать до конца 2023 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.