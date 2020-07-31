На Камчатку поступили специализированные грузовики для помощи в тушении лесных пожаров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Два новых "Урала" с крановой установкой прибыли на Камчатку для помощи в тушении лесных пожаров. Машины приобретены на средства нацпроекта "Экология" и впервые поступили на вооружение региональной лесоохраны, сообщается на сайте краевого правительства в пятницу.

Режим ЧС в лесах из-за природных пожаров уже вводился на Камчатке в июне: по причине жаркой погоды и сухих гроз, сотрудники лесоохраны называют пожароопасную обстановку в лесах полуострова в этом году наиболее напряженной за последние 30 лет. Сейчас на территории Камчатского края действуют три лесных пожара, один из которых - в непосредственной близости от поселка Таежный.

"Данные машины будут использоваться для пожаротушения, для перевозки пожароопасного оборудования, грузов, для доставки продуктов питания, топлива на место пожара. Ну и для разбора завалов, если будет такая необходимость на месте тушения природных пожаров", - приводятся в сообщении слова директора краевого государственного автономного учреждения "Охрана камчатских лесов" Игоря Капелюха.

Отмечается, что ожидается прибытие третьего автомобиля такого же класса, и после всех процедур оформления машины отправятся на постоянные места свой дислокации - в Козыревский, Мильковский и Атласовский отделы "Охраны камчатских лесов", где сохраняется сложная пожароопасная обстановка.

"Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы, поддержанный президентом России Владимиром Путиным. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.

Агентству Лесного хозяйства Камчатского края в рамках нацпроекта в 2020 году выделено почти 27 млн рублей.