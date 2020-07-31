Региональный экспортный стандарт 2.0 начнут внедрять на Чукотке в 2021 году

ТАСС, 31 июля. Внедрение новой системы поддержки бизнеса в рамках Регионального экспортного стандарта 2.0 нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" начнется на Чукотке в 2021 году. Власти округа считают, что сейчас в регионе уже существуют несколько перспективных направлений бизнеса для выхода на экспорт, сообщила в пятницу ТАСС врио начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений правительства Чукотского АО Елена Компаниец.

Региональный экспортный стандарт 2.0 должен помочь сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта, обеспечить вовлечение органов власти и представителей бизнес-сообщества в процесс развития экспортной деятельности, увеличив число экспортеров и объем экспортной продукции.

"Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0 на Чукотке планируется в 2021 году. В настоящий момент в регионе существуют несколько перспективных направлений бизнеса для выхода на экспорт: это VIP-туризм - охота на медведя, рыбалка, фото миграции китов и съемка птичьих базаров, редких видов птиц, продажа лосося и реализация сувенирной продукции Чукотских мастеров из кости и моржового клыка", - сказала Компаниец.

Она добавила, что для создания благоприятных условий для выхода на внешний рынок предпринимательства Чукотки в округе разработаны три региональных проекта в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В 2019 году регион выполнил основной показатель по объему экспорта услуг, который составил $9,73 млн, что почти в три раза превышает установленный. Его удалось выполнить в основном за счет экспорта транспортных услуг.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.