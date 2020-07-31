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На Камчатке появится экосистема для подготовки новых технологических лидеров

Регион готов поддержать и включиться в реализацию флагманских и новых инициатив Кружкового движения НТИ, среди которых командные инженерные соревнования для школьников и студентов, проектные школы и хакатоны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 июля. /ТАСС/. Региональная экосистема для подготовки нового поколения технологических лидеров будет сформирована на Камчатке совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ). Это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве региона c всероссийским сообществом технологических энтузиастов, сообщается в пятницу на сайте краевого правительства.

"Формирование сильных региональных экосистем - один из важнейших шагов в развитии Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Включение в этот процесс власти, предприятий, бизнеса, вузов, школ, учреждений дополнительного образования, то есть системный подход позволит создать необходимые условия для развития в крае нового поколения российских инженеров-инноваторов, ученых и технологических предпринимателей", - приводятся в сообщении слова директора по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Натальи Кравченко.

Стороны договорились о сотрудничестве, которое будет направлено на выявление, формирование детско-взрослых команд и привлечение их к проектам Кружкового движения НТИ с целью создания региональной системы подготовки будущих технологических лидеров. Среди ключевых задач - формирование сообщества технологических энтузиастов, распространение современных образовательных технологий, популяризация кружкового движения и технологического творчества. Камчатский край готов поддержать и включиться в реализацию флагманских и новых инициатив Кружкового движения НТИ, среди которых командные инженерные соревнования для школьников и студентов, проектные школы и хакатоны.

Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука". Согласно целям нацпроекта, поддержанного президентом России Владимиром Путиным, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы у ведущих научных организаций.

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