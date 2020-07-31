Власти Новосибирска в сентябре подпишут соглашение на строительство "умных остановок"

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Концессионное соглашение на установку "умных остановок", которые разместятся по гостевым маршрутам в Новосибирске и будут оснащены бесплатным Wi-Fi и зарядкой для мобильных телефонов, планируется подписать в сентябре. Об этом сообщил ТАСС в пятницу начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ранее сообщал о планах привлечь инвестора к строительству в городе "умных остановок" в рамках реализации стратегии совершенствования инфраструктуры городского пассажирского транспорта к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. Концессию планировалось заключить в первом квартале 2020 года.

"Сейчас у нас идет процесс согласования, поскольку остановок много. Я надеюсь, что мы к сентябрю закончим этот весь процесс и объявим концессию", - сказал Люлько. Он добавил, что сейчас проект концессии находится на согласовании у департамента архитектуры и строительства мэрии Новосибирска. Планируется, что по завершении процедуры согласования будет объявлен конкурс для выбора концессионера.

Как сообщал Люлько ранее, к мэрии уже обратились две заинтересованные компании. Планируется, что всего в концессии примут участие более трех компаний. Общая сумма инвестиций в проект составляет порядка 350 млн рублей.

Сейчас в Новосибирске установлено девять "умных остановок". Они оборудованы камерами видеонаблюдения, бесплатным Wi-Fi, зарядкой мобильных телефонов, кнопкой вызова экстренных служб по номеру 112, информационным табло с голосовым сервисом, позволяющим найти нужный адрес и информирующим о времени подхода транспорта. Кроме этого, блоки с интерфейсом и голосовым управлением, являющиеся главной составляющей "умной остановки", будут оснащены системой компьютерного сурдоперевода для глухонемых.

Реализация мероприятий проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" включена в национальный проект "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.