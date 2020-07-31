В Череповце заработал новый ускоритель для лучевой терапии онкобольных

ВОЛОГДА, 31 июля. /ТАСС/. Новый ускоритель для лучевой терапии онкологических пациентов введен в эксплуатацию в Вологодской областной клинической больнице № 2 в Череповце. Современный аппарат позволит лечить наиболее щадящим на сегодня методом жителей Череповца и всех западных районов области, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Для закупки аппарата была создана комиссия из экспертов, мы очень долго и тщательно подбирали оборудование, выбрали самый современный на сегодня аппарат. Полгода назад такой же лучевой ускоритель был запущен в работу в Вологодском областном онкодиспансере. Запуск в работу двух аппаратов позволит выполнить нам задачу, достигнуть показателя, который указан в национальном проекте "Здравоохранение", - привела пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова.

По его словам, ускоритель стоимостью более 190 млн рублей был закуплен за счет областного бюджета, еще 6 млн рублей было направлено на ремонт и реконструкцию помещения под установку аппарата.

Как пояснил журналистам заведующий радиологическим отделением областной больницы № 2 Сергей Богданов, новый ускоритель отличается от предыдущего автоматизмом. Он позволяет построить трехмерную цифровую модель расположения опухоли и окружающих ее здоровых тканей, контролировать сеанс облучения, отслеживать динамику изменения опухоли в процессе лечения в режиме реального времени без дополнительного использования компьютерной томографии.

"Наша задача - улучшить качество жизни пациентов после проведенного лечения, этот аппарат позволит это сделать, то есть менее тяжелые побочные эффекты, щадим здоровые ткани. Это новая эра в лучевой терапии в Череповце", - объяснил Богданов.

Ежегодно в области выявляется около пяти тысяч онкозаболеваний. Ускоритель в Череповце позволит проводить лучевую терапию на современно уровне порядка 750 пациентам. За счет подобного нового ускорителя в онкодиспансере в Вологде онкобольные со всей области смогут получать высокоспециализированную медицинскую помощь.