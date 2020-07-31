Развитие бизнеса и медицины станут ключевыми целями для Карелии до 2030 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Карелии выделяют создание условий для малого и среднего предпринимательства, а также продление активного периода жизни с помощью развития медицины и спорта в качестве точек роста для республики в рамках подписанного президентом указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Об этом ТАСС сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Основу экономики некоторых районов Карелии, особенно северных, представляет малый и средний бизнес. Поэтому нам так важно оказывать всестороннюю поддержку его развитию. Наша задача к 2030 году улучшить условия ведения предпринимательской деятельности. Здесь речь идет не только о финансовой поддержке, что, безусловно, крайне важно, но и о консультационных услугах, проведении образовательных программ. Мы должны поддержать активных жителей Карелии, которые хотят начать свое дело, вести хозяйство, создавать рабочие места, работать на земле", - рассказал собеседник агентства.

Как рассказали в правительстве региона, в Карелии уже разработан широкий пакет мер поддержки для представителей малого и среднего бизнеса, из регионального бюджета ежегодно выделяются средства на гранты для безработных, желающих открыть свое дело. За первое полугодие 2020 года за счет бюджетных средств было выдано 76 микрозаймов на общую сумму 186 млн рублей. В планах правительства к 2024 увеличить этот показатель до 299 займов, а в целом охватить мерами поддержки 22,5 тыс. предпринимателей.

В регионе также принимаются законодательные инициативы, направленные на создание благоприятной среды для бизнеса. С 1 июля у жителей Карелии появилась возможность получить статус самозанятых и вести свой бизнес в условиях низких налоговых ставок. "На сегодня уже почти одна тысяча граждан зарегистрировали свой статус и официально признаны самозанятыми. К 2024 году их количество должно составить 9,3 тыс. человек", - добавили в правительстве региона.

Здравоохранение и спорт для долгой жизни

Еще две точки роста - развитие медицины и создание условий для занятий спорта - направлены на увеличение активного периода жизни человека. По словам главы Карелии, в 2020 году по линии профильного нацпроекта регион направит почти 1,3 млрд рублей на развитие системы здравоохранения. В планах правительства республики расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов, закупить передвижные комплексы. Для пожилых людей в Беломорском, Калевальском, Медвежьегорском, Муезерском и Сортавальском районах в прошлом году приобрели спецтранспорт, чтобы возить жителей населенных пунктов на медосмотры. В районах открываются новые сосудистые центры, создается сеть центров амбулаторной онкопомощи, что также приближает диагностику и лечение к людям.

Что касается создания условий для занятий спортом, то, по словам Парфенчикова, помимо усилий властей по строительству спортплощадок, активное участие здесь принимают сами жители республики. В 2021 году впервые в рамках проекта "Народный бюджет" будут созданы четыре спортивных объекта, в том числе в Лоухи планируется построить первую в Карелии площадку для игры кюккя - национальную карельскую игру, напоминающую городки.

"Приятно видеть, что инициатива по созданию спортивных зон исходит и от самих жителей. Поклонников здорового образа жизни в Карелии становится все больше. Только в рамках популярной в республике программы поддержки местных инициатив с 2014 года реализовано 74 спортивных проекта", - сказал он.

О национальных целях

Владимир Путин подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Прежний указ от 17 мая 2018 года предполагал реализацию этих целей до 2024 года. В новом документе отмечается, что такое решение принято "в целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека".

Национальными целями развития РФ в указе названы сохранение населения, здоровье и благополучие людей, возможности для самореализации и развития талантов, комфортная и безопасная среда для жизни, достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровая трансформация.