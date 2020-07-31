Регионы СКФО до 2024 г. получат на реализацию нацпроекта "Культура" более 5,5 млрд рублей

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Регионы Северо-Кавказского федерального округа в рамках реализации нацпроекта "Культура" до 2024 года получат более 5,5 млрд рублей. На строительство объектов в сфере физической культуры и спорта субъектам СКФО выделено в текущем году более 2 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

"В рамках национального проекта "Культура" регионы, входящие в состав СКФО, получат более 5,5 млрд рублей до 2024 года. В настоящее время на территории федерального округа строится и реконструируется 87 спортивных объектов. На эти цели в 2020 году выделено более 2 млрд рублей. На проекты цифровой трансформации в регионах страны планируется направить до 86 млрд рублей до 2024 года", - передает пресс-служба слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко по итогам совещания с полпредом в СКФО Юрием Чайкой и представителями регионов Северного Кавказа.

Как сообщается, также в каждом региональном органе исполнительной власти будут определены руководители цифровой трансформации, их работу будет координировать Минкомсвязь России. Ведомство будет оценивать успешность цифровой трансформации в каждом субъекте страны.

"Чернышенко также подчеркнул важность активного участия регионов в разработке нацпроекта в сфере туризма и обратил внимание на необходимость проявления инициативы со стороны регионов СКФО по участию в программе развития внутреннего туризма в 2020 году", - говорится в сообщении.

Национальный проект "Культура" реализуется в стране в рамках указа президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года. Он включает федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".