На Сахалине запустили пилотный проект по раздельному сбору мусора

ТАСС, 1 августа. Пилотный проект по раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) запустили в субботу в селе Дальнее на Сахалине. За два месяца этот опыт планируют распространить на другие районы Сахалинской области, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"С 1 августа на Сахалине начнется раздельный сбор мусора. Соответствующее соглашение заключили региональное министерство ЖКХ, администрация Южно-Сахалинска, управляющие компании и предприятие, которое обеспечит перевозку отходов на переработку. Для запуска пилотного проекта по совершенствованию системы утилизации отходов выбран планировочный район областного центра Дальнее. Инициатива будет реализовываться на частные средства в течение двух месяцев", - говорится в сообщении.

Министр жилищно-коммунального хозяйства области Наталия Куприна отметила, что эффективность программы будет зависеть от активности самих жителей региона. "Важно отметить, что стоимость тарифа [по вывозу мусора] для людей не изменится", - подчеркнула она.

В Дальнем уже устанавливают дополнительные сетчатые емкости с обозначениями видов отходов трех типов: пластиковые бутылки, емкости от бытовой химии и алюминиевые банки. Всего в селе поставят 40 таких контейнеров.

Проект является инвестиционным и исключает на данном этапе привлечение бюджетных средств. Выполнять все мероприятия будут исключительно за счет средств компании-перевозчика "АМ-групп", которая предложит участвовать в проекте местным компаниям, имеющим опыт по переработке отходов, а также намерена еженедельно отправлять мусор на переработку на материк.

Система утилизации отходов в Дальнем является этапом реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами в Сахалинской области. В этом году в районах области планируется установить 4 215 современных евроконтейнеров для сбора отходов. Развернута масштабная работа по уборке несанкционированных свалок - с начала года ликвидировано более 2,2 тыс. таких мест. Мероприятия, направленные на эффективное обращение с отходами производства и потребления, в Сахалинской области проходят по национальному проекту "Экология", который инициирован в 2018 году президентом РФ Владимиром Путиным.