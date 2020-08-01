В Нижегородской области открылся онлайн-фестиваль, посвященный ножевому промыслу

ТАСС, 1 августа. Первый в России фестиваль в режиме онлайн "Ворсменский клинок", посвященный ножевому промыслу, открылся в субботу видеоэкскурсией по экспозиции "Ворсма вчера". Зрителям рассказали о зарождении промысла в городе Ворсма Нижегородской области, сообщается на официальной странице мероприятия в соцсети "ВКонтакте".

"Всех гостей фестиваля 1 и 2 августа ждет увлекательная программа из столицы ножевых производств - города Ворсмы. Более четырех столетий здесь процветает промысел - куются ножи и топоры для охотников и туристов, моряков, воинов, силовых структур и дома", - говорится в сообщении.

Во время большой онлайн-трансляции, которая будет идти в субботу и воскресенье, ведущие расскажут зрителям об истории ножей, о современных кузнецах, участники фестиваля также смогут посмотреть на клинок как на артобъект и произведение искусства. "Наша программа разделится на три больших блока: "Ворсма вчера", "Ворсма сегодня" и "Ворсма завтра". Переместимся в прошлое, заглянем в будущее и останемся в моменте здесь и сейчас", - отмечается в сообщении.

Ворсма - город в Павловском районе, расположенный в 62 км от Нижнего Новгорода, на реке Кишма (приток Оки). Население города насчитывает более 11 тыс. человек, здесь располагается "Завод складных ножей "САРО", основанный в 1998 году предпринимателем Сергеем Воропаевым. Предприятие является продолжателем вековых традиций ножевого промысла. Мастерами завода освоены методы литья по выплавляемым моделям, а также филигрань для отделки рукоятий ножевых изделий. В Ворсме также открыты и активно работают порядка 40 частных ножевых фирм.

Проект "Ворсменский клинок" реализуется на средства гранта "Российского фонда культуры", представленного в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", на реализацию которого из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.