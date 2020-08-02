В КЧР 3,3 тыс. семей получили выплаты за рождение первого ребенка в первом полугодии

ЧЕРКЕССК, 2 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с января по июнь 2020 года направили 3,3 тыс. семей выплаты, положенные при рождении первого ребенка. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в Министерстве труда и социального развития республики.

"В рамках национального проекта "Демография", регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" число получателей ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением первого ребенка за шесть месяцев 2020 года [составило] 3 275 семей", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, размер выплаты в 2020 году составляет 10,4 тыс. рублей на одного ребенка. С января до июля на выплаты направлено 181 млн рублей из средств федерального бюджета. По данным министерства, за этот период единовременную выплату за рождение второго ребенка в размере 20 тыс. рублей получили 650 семей. Больше всего средств за этот период было направлено на выплаты за рождение третьего и последующих детей - 343,1 млн рублей для почти 5,5 тыс. семей.

Республиканский материнский капитал в 105,5 тыс. рублей получила 291 семья.

Ранее глава региона Рашид Темрезов сообщил, что за 2019 год в КЧР направили на ежемесячные выплаты матерям с детьми более 800 млн рублей, всего поддержку получили более 7,6 тыс. семей. По словам главы республики, для поддержки материнства также была введена в эксплуатацию первая в республике республиканская детская больница и современный онкологический центр.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.