КРАСНОЯРСК, 3 августа. /ТАСС/. Две красноярские компании в сентябре совершат пробную поставку шоколада в Китай. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор краевого Агентства развития бизнеса Александр Граматунов.

"Ряд компаний Красноярского края, производящих шоколадную продукцию, заинтересовались китайским рынком сбыта. Среди них - ООО "Делисерт корпорейшн" и ООО "ТД Сибирская крепость". В сентябре при содействии Центра поддержки экспорта компании будут представлены на выставке в городе Нинбо. Кроме выставочных образцов, компании уже готовят к поставке в Китай свои первые партии шоколада, каждая объемом около 100 кг", - сообщил Граматунов.

Как пояснил ТАСС руководитель компании "Делисерт" Иван Анкудинов, партия будет состоять из классической линейки шоколада, в перспективе красноярский производитель готов поставлять шоколад с местными таежными ягодами, вываренными сосновыми шишками. "В Китае сейчас большая востребованность натуральной продукции", - подчеркнул собеседник агентства.

В 2018 году была для продвижения на китайский рынок красноярских товаров была создана совместная Дацинско-Енисейская внешнеторговая компания Yenisei. Состоялось несколько поставок в Китай. Были отправлены партии меда, продукция из дикоросов, питьевая вода, сбитень и мука. Поставка очередной партии планировалась на весну 2020 года, но из-за пандемии коронавируса она не состоялась.

"С начала 2020 года коммерческая деятельность в Китае, как и во всем мире, переместилась в онлайн-формат, в связи с чем основной упор был сделан на развитие продаж через электронные площадки и видеоблогеров. Товары производителей Красноярского края были размещены на электронных торговых площадках", - сообщил Граматунов.

По его словам, услуги, связанные с размещением товаров красноярских производителей на онлайн-площадках и организацией выставки, финансируются Центром поддержки экспорта в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Именно после размещения товаров на таких площадках в Китае возник интерес к красноярскому шоколаду.