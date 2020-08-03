Нацпарк в Приморье высадил 2 100 саженцев на пострадавшей от огня территории

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Сотрудники национального "Земля леопарда" в Приморском крае высадили 2 100 саженцев кедра и сосны на поврежденном пожарами участке у полуострова Гамова, сообщили ТАСС в пресс-службе заповедника в понедельник.

"В этом году по госзаданию на территории нацпарка у полуострова Гамова высажено 2000 саженцев кедра корейского и 100 саженцев сосны густоцветковой. Лесовосстановление на этой территории будет продолжено в последующие годы", - сообщили в пресс-службе.

До прошлого года участок в 6 928 га у полуострова Гамова и села Андреевка не охранялся и сильно пострадал от неконтролируемых пожаров. С 2019 года он входит в состав национального парка.

"Вполне возможно, что на реабилитированные участки вернется дальневосточный леопард. Раньше редчайший хищник обитал по всему полуострову Гамова, но постепенно был вытеснен оттуда неблагоприятными факторами, в числе которых - гибель его местообитаний из-за огня", - говорится в сообщении.

Восстановление лесов России - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология", инициированного президентом Владимиром Путиным. На его реализацию планируется направить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ 133,8 млрд, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.