В Южно-Сахалинске построили оздоровительный комплекс за 43 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с футбольным полем состоялось в понедельник утром в Южно-Сахалинске. Планируется не только привлечь население к спортивному образу жизни, но и повысить уровень подготовки местной сборной футболистов, сообщил ТАСС министр спорта Сахалинской области Сергей Буренков.

Работа по созданию комплекса проходила по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Строительство началось в 2019 году.

"Это очень большой шаг вперед в целом для спорта в области и конкретно для учреждения, на территории которого построен комплекс - это футбольный клуб "Сахалин". Как раз этот объект [ФОК] полностью соответствует тем чаяниям и пожеланиям, которые были у наших футболистов. Им не хватало тренировочных площадок. Сейчас у них появилось больше возможности проведения спортивной подготовки", - сказал Буренков.

По словам министра, комплекс включает трибуны, раздевалки, хоккейный корт, беговые дорожки, прыжковую яму, блок для силовых тренажеров. Объект имеет все необходимое для выполнения нормативов ГТО. "На территории комплекса есть весь необходимый набор, благодаря которому каждый человек, пришедший на объект, сможет заниматься подходящим для него видом спорта", - отметил глава ведомства.

Буренков сказал, что общая стоимость комплекса составила порядка 43 млн рублей. Из них 25 млн - федеральные средства, остальные выделены из областного бюджета. Ведутся работы по благоустройству территории.

Президент Владимир Путин поручил вести финансирование спортивной сферы в рамках нацпроектов "Демография", "Жилье и городская среда", "Здравоохранение", "Образование". Их реализация рассчитана до конца 2024 года. На четыре нацпроекта в регионах РФ планируется потратить более 6 трлн рублей.