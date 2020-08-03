В Приморье началось обучение актуальным профессиям более 3 тыс. безработных

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Образовательные учреждения Приморского края приступили к масштабному профессиональному переобучению людей, в том числе потерявших работу в период пандемии, по востребованным специальностям, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Приморья.

"В рамках государственной программы Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края на 2020-2027 годы" и национального проекта "Демография" приступил к профессиональному обучению 3 021 человек: из них 1 769 безработных, 305 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 947 граждан старшего поколения", - говорится в релизе.

Приморский центр занятости сформирует базу резюме соискателей по отраслевому принципу. Вакансии обеспечат промпредприятия - ООО "Доброфлот" (рыбодобыча и переработка), АО "ДЦСС" (судоремонт), Находкинский судоремонтный завод, АО "Изумруд" (производство специализированных технических систем) и ГК "Русагро - Приморье" (сельское хозяйство).

Ограничения, связанные с распространением коронавируса, оказали влияние на ситуацию в сфере труда в Приморье. С 30 марта центр занятости вел прием граждан в дистанционном режиме. Число зарегистрированных безработных выросло с 1 марта по 21 июля до 33 981 человека, трудоустроены за это время 7 784. Одной из мер для стабилизации ситуации стало повышение выплат по безработице: минимальное пособие выросло с 1 800 до 5 400 рублей, максимальное - с 9 600 до 14 556 рублей. Введены доплаты на детей по 3 000 рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет - 3,1 трлн рублей.