Школьники Приморья проходят раннюю профориентацию по программе "Билет в будущее"

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. Ученики старших классов из районов Приморья с понедельника принимают участие в проекте "Билет в будущее", который поможет им определиться с будущей профессией. Первые занятия пройдут для ребят, заинтересовавшихся веб-дизайном, сообщила ТАСС министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

"В понедельник, 3 августа, в Уссурийске начались мероприятия для детей, которые по результатам тестирования показали склонности и интерес к веб-дизайну и разработке графических проектов. С 5 августа в Дальнегорске начнутся занятия для школьников, которые проявляют способности к преподаванию. В период неблагополучной эпидемиологической обстановки занятия будут проходить в формате онлайн, позже начнутся практические очные занятия с наставниками", - сказала Бондаренко.

В краевом министерстве образования уточнили, что в 2020 году при реализации проекта "Билет в будущее" планируется задействовать площадки крупных учебных заведений края. Занятия на платформе "Билет в будущее" помогут школьникам определиться с выбором профессии. Участникам предоставляется возможность составить индивидуальный профессиональный маршрут, пройти профессиональные пробы различных уровней и форматов по 52 компетенциям. Проба подразумевает работу участников без игровой адаптации, в условиях, максимально приближенных к реальным.

Проект "Билет в будущее" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с участниками всероссийского форума "Наставник". Программа является частью проекта "Успех каждого ребенка", который входит в нацпроект "Образование". В 2019 году в проекте приняли участие более пяти тысяч детей.