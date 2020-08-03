В Удмуртии в следующем году модернизируют три библиотеки

ИЖЕВСК, 3 августа. /ТАСС/. Три новых модельных библиотеки появится в 2021 году в Удмуртии, они будут располагаться в Ижевске, Воткинске и Сюмсинском районе, сообщил в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр культуры региона Владимир Соловьев.

"Очередная радостная новость. Еще три библиотеки Удмуртии в 2021 году в рамках нацпроекта "Культура" получат по 5 млн рублей из федерального, 1 млн рублей из регионального бюджетов и статус "модельная", - написал Соловьев.

По его словам, обновятся библиотека имени Крупской в Ижевске, центральная городская детская библиотека имени Пермяка в Воткинске, а также библиотека в селе Кильмези Сюмсинского района.

Ранее Соловьев сообщал ТАСС, что в 2020 году средства на создание модельных библиотек получили три учреждения в Глазове, Сарапуле и селе Сигаеве Сарапульского района.

Первую модернизированную по нацпроекту "Культура" модельную библиотеку с функциональными пространствами открыли в Ижевске в ноябре 2019 года. В библиотеке имени Наговицына организовали семь пространств, в том числе медиастудию, "Зал будущего" с информационными технологиями и гостиный зал, обновили оборудование и книжный фонд.

Нацпроект "Культура" разработали на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.).