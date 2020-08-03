Предприниматели Татарстана получили микрозаймы по нацпроекту на 552,4 млн рублей

КАЗАНЬ, 3 августа. /ТАСС/. Предприниматели Татарстана получили микрозаймы на общую сумму 552,4 млн рублей в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", финансовую поддержку направили более чем 330 субъектам МСП. Об этом в понедельник сообщается на сайте министерства экономики республики.

"С начала 2020 года Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан, подведомственная организация Министерства экономики Республики Татарстан, выдал 334 микрозайма. Предприниматели получили финансовую поддержку на общую сумму 552,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Поддержку оказали в рамках регионального проекта "Расширение доступа субъектов МСП Республики Татарстан к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию". Предприниматели, работающие в сфере услуг, получили 122 микрозайма, в сфере производства - 70, оптовые организации - 40, розничные - 37, предприятия, занятые в сфере сельского хозяйства, и строительные организации, - по 32 микрозайма.

"185 микрозаймов было выдано субъектам МСП по программе льготного микрозайма "Однопроцентный" на общую сумму 206,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Микрозайм под один процент начал действовать с апреля 2020 года, он вошел в пакет региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса, утвержденный президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Меру направили на поддержку субъектов из отраслей экономики, которые не вошли в список пострадавших, но также ощутили кризисные последствия, уточнили в министерстве.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработали Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.