Десять компаний Вологодской области увеличат производительность труда по нацпроекту

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Участниками нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" стали 10 предприятий Вологодской области. Два из них за три месяца добились увеличения выработки на 30-50%, сообщил в понедельник заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

"Сейчас в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" уже участвует 10 областных предприятий, пять из них реализуют мероприятия нацпроекта самостоятельно с привлечением независимых экспертов-консультантов. Это АО "Череповецкий литейно-механический завод", "Агромясопром", "Вологодская областная энергетическая компания", "Тепличный", МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал". Еще пять предприятий участвуют с помощью Федерального центра компетенций - это компании "Процион", "Сухонский КБК", "Транс-Альфа", "Сокольский ДОК", "Череповецкий мясокомбинат", - сообщил Тушинов на оперативном заседании областного правительства.

По его словам, два предприятия за короткий срок добились существенных результатов в рамках нацпроекта. Так, "Процион" увеличил выработку на 50%. "В Сухонском КБК за три месяца произошло увеличение выработки тарного картона на 30%. Снизили незавершенное производство более чем на 40%. Существенно сократили количество переводов продукции на низкие сорта по качеству. Все это отражается на зарплате самих работников и доходах предприятия в целом. С 23 июля федеральные эксперты приступили к работе на "Транс-Альфа". Со 2 июля они работают на Сокольском ДОКе, а затем будут работать с Череповецким мясокомбинатом", - сообщил Тушинов.

Он предложил привлечь к активному поиску и привлечению предприятий-участников нацпроекта глав муниципалитетов, поскольку в этом есть прямой интерес муниципальных властей, так как проект существенно увеличивает прибыльность предприятий, доходы сотрудников и увеличение налогооблагаемой базы территории.

О нацпроекте

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Он нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. В Вологодской области стать участниками нацпроекта могут предприятия любой сферы, чья выручка составляет от 400 млн до 30 млрд рублей в год, зарегистрированные на территории области, а доля иностранных резидентов в уставном капитале не превышает 25%. Приоритетные отрасли - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. До 2024 участники должны увеличить производительность труда на предприятиях на 4%.

В свою очередь участники получают возможность обучить своих руководителей и персонал. "Участники имеют доступ к федеральным экспертам по развитию бережливого производства, правилам увеличению производительности. Немаловажна и финансовая помощь, потому что предприятия-участники имеют возможность получить льготный займ до 300 млн по ставке 1% годовых на срок до пяти лет, это уникальные условия", - пояснил замгубернатора.