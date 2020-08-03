В Вологодской области отремонтируют не менее 130 библиотек в ближайшие пять лет

ВОЛОГДА, 3 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области реконструируют не меньше 130 библиотек за ближайшие пять лет - по 26 учреждений в год. Обновленные библиотеки в рамках нацпроекта "Культура" и губернаторской программы "Сельские библиотеки" появятся во всех сельских муниципалитетах области, сообщил в понедельник руководитель департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский.

"Проект реализуется с 2019 года и направлен на модернизацию сельских библиотек, будем ремонтировать не менее 26 сельских библиотек в год, за пять лет отремонтируем не менее 130 сельских библиотек. После проведения этих работ мы получаем логическое завершение проекта по созданию модельных библиотек, который реализует Министерство культуры РФ, только мы этот проект расширили, современные библиотеки появятся в каждом сельском районе", - рассказал Осиповский на оперативном совещании областного правительства.

По его данным, в каждой библиотеке будут проведены ремонты - кровли, фундамента, стен, потолков и полов, замена окон и дверей, электрооборудования, систем отопления. После библиотеки оснастят современной мебелью и мультимедийным оборудованием. Общее финансирование на 2020 год составит почти 40 млн рублей, по 1,5 млн рублей на одну библиотеку, необходимые соглашения заключены.

Восемь муниципалитетов провели необходимые конкурсные процедуры, в 18 муниципалитетах они еще проводятся. В четырех сельских библиотеках работы завершены. Так, в Вологодском, Сокольском, Шекснинском и Харовском районах появились полностью обновленные библиотеки, в которых созданы комфортные условия для посетителей, установлено современное оборудование и мебель.

"Программы губернатора, в том числе и эта программа "Сельские библиотеки" финансируются в полном объеме. Во многих муниципалитетах библиотеки требуют ремонта и обновления книжных фондов. После реконструкции они становятся социокультурными центрами, особенно в отдаленной сельской местности", - сказал глава региона Олег Кувшинников.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд руб. (из федерального - 109,7 млрд руб., из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд руб.). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд руб.