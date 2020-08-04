Сахалинская область направит более 40 млн рублей в помощь опекунам недееспособных граждан

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году впервые направить более 40 млн рублей в качестве меры поддержки опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Все средства выделят из регионального бюджета, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе островного правительства.

"Решено, что в этом году на новую меру поддержки будет выделено более 40 млн рублей. При этом денежные средства полагаются человеку не только с месяца подачи заявления, но и с учетом предыдущих месяцев, начиная с 1 января этого года, если уже тогда было оформлено опекунство. Если опекунство было оформлено позднее 1 января, то выплаты будут предоставляться с месяца оформления", - уточнил собеседник агентства.

По информации областных властей, размер выплаты зависит от места проживания и составляет от 29 548 рублей до 42 212 рублей в месяц с учетом удержания НДФЛ. На нее могут претендовать опекуны, если среднедушевой доход их семьи не выше 3,5 величин прожиточного минимума.

Работа проводится в рамках системы долговременного ухода национального проекта "Демография". Ранее в правительстве Сахалинской области журналистам сообщали о том, что с этого года в регионе введена мера поддержки для опекунов. Однако точная сумма выделенных средств тогда не называлась.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55 процентов. Общий бюджет нацпроекта по стране до 2024 года составит 3,1 трлн рублей.