Власти Приморья предлагают ввести новые меры по обеспечению мест в детских садах

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа. /ТАСС/. Власти Приморского края планируют запустить в 2021 году систему компенсаций разницы стоимости обучения для частных детских садов. Это позволит выполнять задачи национального проекта "Демография", несмотря на сложности в условиях пандемии, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморского края.

Очередь в детские сады для детей от трех лет в Приморье ликвидирована, очередь в ясельные группы планировалось полностью ликвидировать в 2021 году. Для этого в крае намерены создать с 2019-го по 2021 год 3 625 мест в яслях, в том числе за счет строительства новых детских садов.

"Из-за эпидемии COVID сдача ряда объектов детских садов в эксплуатацию в рамках нацпроекта "Демография" перенесется на 2021 год. Несмотря на это, краевые власти ищут другие подходы в решении поставленной задачи - обеспечение местами в дошкольных учреждениях приморских малышей. Один их них - новый порядок предоставления субсидии муниципалитетам на компенсацию части расходов частным детским садам. Суть инициативы заключается в том, чтобы возмещать частному дошкольному учреждению разницу между оплатой родителей и фактическим содержанием ребенка", - говорится в сообщении.

В краевом министерстве образования заявили, что сейчас идут консультации по этому вопросу с предпринимателями. По данным ведомства, новая мера поддержки начнет работать уже со следующего года. Деньги на эти цели выделят из бюджетов края и муниципалитета. Проблемы с реализацией национального проекта отмечены по пяти муниципалитетам: Владивосток, Артем, Уссурийск, Находка и Надеждинский район.

Еще одним методом решения задачи может стать предоставление помещения под дошкольные учреждения на первых этажах новых жилых домов. Это, по словам председателя правительства Приморья Веры Щербины, позволило бы решить задачи не только по нацпроекту "Демография", но и по нацпроекту "Предпринимательство" - увеличить количество людей, занятых в малом и среднем бизнесе.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8 до 55 процентов. Общий бюджет нацпроекта по стране до 2024 года составит 3,1 трлн рублей.