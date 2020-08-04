В Улан-Удэ построят открытый лукодром рядом с крытой ареной для лучников

УЛАН-УДЭ, 4 августа. /ТАСС/. Лукодром под открытым небом появится рядом со строящимся в Улан-Удэ крытым Региональным центром по стрельбе из лука. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства спорта и молодежной политики Бурятии.

Решение о строительстве в Улан-Удэ лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль в командном зачете вместе с Ксенией Перовой из Свердловской области и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края.

"Открытый лукодром будет построен в Улан-Удэ. Такое поручение дано заместителем председателя правительства России - полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым по итогам встречи с параспортсменами Бурятии", - сообщили в министерстве. Открытая площадка с дистанцией стрельбы на 70 м появится возле Регионального центра по стрельбе из лука", - сообщили в министерстве.

Региональный центр начали строить в 2019 году, он будет предназначен для учебно-тренировочных занятий по стрельбе из лука, в манеже будут тренироваться как начинающие спортсмены, так и члены национальной сборной. "Новый лукодром станет единственной в стране специализированной площадкой для занятий этим видом спорта, рассчитанной на олимпийские дистанции, работающий в круглогодичном режиме", - пояснили в пресс-службе.

На реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" направлено более 219 млн рублей. На строительство и работы по благоустройству территории рядом с лукодромом будет выделено около 9 млн рублей. По планам крытый манеж для занятий стрельбой из лука в Улан-Удэ будет построен в 2020 году.

Нацпроект "Демография" реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Проект, рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.