В Архангельске впервые пройдет фестиваль под открытым небом "Другой"

АРХАНГЕЛЬСК, 4 августа. /ТАСС/. Фестиваль музыки, литературы, театра, кино и спорта "Другой" впервые пройдет в Архангельске 27-30 августа. Как сообщила во вторник пресс-служба министерства культуры Архангельской области, он будет проходить под открытым небом.

"Идею проведения большого фестиваля под открытым небом "Другой" предложил Фонд развития культуры и искусства Архангельской области. Музыка, театры, литература, кино и спорт объединятся друг с другом и со зрителями 27-30 августа 2020 года. Проведение фестиваля стало возможным благодаря помощи Министерства культуры Архангельской области и гранту Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", - говорится в сообщении.

В музыкальной программе в центре города на Красной пристани Набережной Северной Двины примут участие Найк Борзов, "Сансара", "ДК Космос", "СБПЧ", "Гребля" и Наиль Шариязданов. Театральную часть готовит Архангельский молодежный театр, который является организатором ежегодного международного фестиваля уличных театров. В этом году фестиваль должен был пройти в июне, но был отменен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В Архангельск приедут коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Режиссер Анатолий Конычев проведет фестиваль уличного кино - зрители будут смотреть фильмы под открытым небом.

Спортивный проект "Выходи! " познакомит горожан с экстремальными видами спорта и уличной культурой на фестивале "Urban Challenge". Еще одной частью "Другого" станет книжный фестиваль "Белый июнь", который курируют Михаил Фаустов из Москвы и создательница книжного фестиваля "ЛитераТула" Ирина Рочева (Тула). Планируется, что 60 издательств со всей страны проведут книжную ярмарку. Среди гостей ожидаются Александр Архангельский, Алексей Сальников, Галина Юзефович, Шамиль Идиатуллин.

В дни фестиваля состоится торжественное открытие памятника писателю Федору Абрамову, чье столетие отмечается в этом году.

В случае продления ограничительных мер предусмотрены разные форматы, возможно, для посещения мероприятий потребуется онлайн-регистрация и ограничение количества посетителей. Сейчас в Архангельской области ограничительные меры введены до 7 августа. Пока не разрешена деятельность организаций общественного питания (за исключением предоставления услуг на открытом воздухе); деятельность по показу кинофильмов; деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.