Тульский центр медицины катастроф и районные больницы получили более 40 спецавтомобилей

ТУЛА, 4 августа. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во вторник передал ключи от 24 реанимобилей для регионального центра медицины катастроф, они закуплены по линии Минпромторга РФ. Еще 17 машин повышенной проходимости, приобретенные по нацпроекту "Здравоохранение", переданы районным больницам, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Центр медицины катастроф получил 24 реанимобиля, оснащенных всем необходимым оборудованием: дефибриллятором, аппаратом ИВЛ, кардиомонитором, электрокардиографом, пульсоксиметром, средствами иммобилизации, носилками. Алексей Дюмин сообщил, что для районных больниц по нацпроекту "Здравоохранение" на областные средства закуплены 17 машин повышенной проходимости", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Губернатор отметил, что в 2020 году также планируется закупка реанимобилей на средства областного бюджета. "Уже не первый год проводим системную работу по обновлению автопарка центра медицины катастроф. Сейчас мы получили 24 реанимобиля от Минпромторга РФ, до конца года будет еще 15. И еще 20 закупим в этом году за счет регионального бюджета", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Легковые автомобили Lada преданы медучреждениям Белевского, Богородицкого, Веневского, Заокского, Кимовского, Одоевского, Плавского, Узловского, Ясногорского районов, городов Алексин и Ефремов. "Их получат врачи и фельдшеры, обслуживающие до 10 деревень и до 3 тыс. жителей. Расстояние от некоторых фельдшерско-акушерских пунктов до районной больницы составляет 45 км", - отметили в пресс-службе.

По данным областного министерства здравоохранения, в период с 2016 по 2019 годы за счет бюджетных средств было приобретено 78 автомобилей для медучреждений, еще 20 машин - за счет фонда развития Тульской области "Перспектива". Благодаря обновлению транспорта средний возраст автопарка центра медицины катастроф не будет превышать пяти лет.